La tragica morte dell’attore di fama internazionale Gaspard Ulliel ha sconvolto migliaia di persone, tra questi anche il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Quest’ultimo per ricordarlo ha voluto pubblicare una nota rivolta a tutti i suoi cari.

Una perdita drammatica e straziante, che ha spezzato i cuori di tantissime persone. Tanti suoi colleghi hanno voluto scrivere un messaggio sui social per salutarlo per sempre.

Il famoso attore di soli 37 anni, purtroppo si è spento nella giornata di mercoledì 19 gennaio. Il giorno precedente ha avuto un incidente mentre stava sciando.

Gaspard Ulliel era sulle piste da sci che si trovano nella località di Rosieres, nella parte sud-est della Francia. Quando all’improvviso è andato a scontrarsi con un’altra persona. L’impatto è stato molto violento.

Infatti nonostante l’intervento dei medici ed il trasporto in ospedale, l’uomo è morto poche ore dopo il dramma. Ha lasciato la compagna Gaelle Pietri ed il bimbo di soli 6 anni, chiamato Orso.

La sua carriera è iniziata nel 1999. Ha lavorato sia come modello che come attore. Ha raggiunto l’apice del successo con l’uscita del film “Hannibal-Lecter Le origini del male.” Inoltre come suo ultimo lavoro ha recitato come antagonista nella serie che uscirà a breve su Disney+, Mood Knight.

Il messaggio di Emmanuel Macron per la morte dell’attore Gaspard Ulliel

Il Presidente della Repubblica e sua moglie, piangono l’improvvisa scomparsa di questo talentuoso attore, il cui sguardo azzurro erano una firma al cinema francese. Esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, a suo figlio ed a tutti gli spettatori i cui ultimi vent’anni sono stati scanditi dai grandi ruoli di Gaspard Ulliel. Perché lui aveva la bellezza di un angelo, ma di un angelo dopo la caduta, poiché un brutto incontro con un cane all’età di 6 anni gli aveva procurato una cicatrice sotto lo zigomo sinistro. Talvolta assumeva l’aspetto infantile di una fossetta, a volte quella inquietante di uno squarcio.