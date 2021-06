Il nome dell’attrice australiana Rebel Wilson, in questi giorni sta facendo il giro del mondo per un motivo ben preciso. Sul web e sui giornali sono circolate delle foto che la ritraggono completamente diversa da come in molti erano abituati a vederla fino a poco più di un anno fa. La 39enne ha infatti perso la bellezza di 30 kg. E lo ha fatto non per una ricerca di una perfezione del suo fisico, ma per la salute e per il desiderio di poter diventare un giorno mamma.

In realtà non è la prima volta che circolano sul web e sulle riviste le foto della Wilson visibilmente dimagrita rispetto a come in molti la ricordavano. Già ad agosto del 2020 era stata proprio lei a mostrarsi sul suo account Instagram dopo aver perso ben 18 chili.

Lei si era sempre dichiarata essere un’icona del modello curvy e in parte pareva essere anche entusiasta di questo. Poi, improvvisamente, in lei è scattato qualcosa che l’ha spinta a riappropriarsi del suo corpo.

Il 2020 è stato l’anno clou di questo inizio di percorso. Lei stessa lo ha dichiarato come il suo “anno della salute” ed effettivamente i risultati si sono visti eccome.

Cosa ha spinto Rebel Wilson a dimagrire così tanto?

Coma anticipato, ad agosto del 2020 Rebel Wilson aveva perso già 18 chili. Un risultato davvero eccezionale del quale, però, non si è accontentata. Da quel periodo è passato quasi un altro anno e l’attrice australiana ne ha persi altri 12, arrivando a pesare 74 chili.

Tutto questo è stato il frutto di una dieta bilanciata e regolare e di costante attività fisica. Ma come ha specificato lei stessa, non ha mai affrontato degli allenamenti estenuanti, solo delle lunghe passeggiate veloci.

L’obiettivo chiaramente era quello di riprendere in mano la sua vita e di stare molto meglio anche a livello di salute. Ma dietro questa drastica decisione c’è stato anche un ulteriore motivo. Intervistata dal Daily Mail, Rebel Wilson ha detto:

Non ho mai pensato di dimagrire per entrare in una taglia diversa di vestiti. Ho voluto perdere il peso giusto per il mio corpo e per stare bene. Sono così orgogliosa di me stessa.