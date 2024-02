Mercoledì 7 gennaio è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, tra i cantanti che si sono esibiti, c’è stata anche Annalisa. Quest’ultima con il suo brano Sinceramente, sta già scalando le vette di tutte le classifiche Spotify. Tanti la amano, proprio per il suo modo di cantante.

CREDIT: RAI

Tuttavia, in pochi hanno notato che durante la sua esibizione, nel look aveva nascosto un dettaglio davvero importante, che riguarda proprio le sue scarpe.

Durante tutta l’avventura di Sanremo, Annalisa indosserà abiti della della collezione di Dolce & Gabbana. Come quasi in ogni occasione, la stessa cantante ha scelto un look audace, ma elegante. Con il reggicalze in mostra, come già ha fatto nella prima puntata.

La stylist che sta studiando i suoi outfit, Susanna Ausoni, intervistata da Fanpage.it, su Annalisa ha detto: “Abbiamo scelto un filo conduttore che lega tutti i look, è un lavoro organico che rappresenta bene questo pezzo. Quando seguo un artista a Sanremo, io devo vestire la canzone, più che l’artista!”

Il dettaglio nascosto nell’outfit di Annalisa, nella seconda serata di Sanremo 2024

CREDIT: RAI

La star che ormai sta scalando le vette di tutte le classifiche, per la prima serata ha scelto delle parigine molto coprenti, ma per la seconda serata invece, ha scelto un paio di calze velate. Non solo questo però, anche le scarpe avevano delle trasparenze, proprio grazie ad una tomaia, un tulle stretch.

Il modello di scarpe indossato da Annalisa, proviene sempre dalla collezione di Dolce & Gabbana, che hanno appunto realizzato in collaborazione con Kim Kardashian.

CREDIT: RAI

La cantante che già da anni, è diventata di fama internazionale, grazie al brano Sinceramente, che ha presentato in questa nuova edizione di Sanremo, sta scalando tutte le classifiche Spotify. Inoltre, nella prima serata, per un suo ingresso insolito sul palco, si era parlato anche di una possibile gravidanza, notizia poi smentita da lei stessa. Ha spiegato che non ha sceso le scale, per paura di cadere davanti a tutti.