Nella puntata di sabato 1 aprile, Silvia Toffanin nel suo programma ha ospitato la nota conduttrice Susanna Messaggio. Quest’ultima oltre a ripercorrere la sua carriera, ha anche voluto raccontare un momento della sua vita davvero molto triste: la perdita di sua figlia.

La piccola aveva solamente pochi giorni di vita, quando purtroppo è deceduta e da quel momento la vita della sua famiglia è cambiata per sempre. Susanna Messaggio ha avuto anche altri due figli.

La famosa conduttrice in un’intervista al programma Verissimo, che va in onda su Canale 5, per la prima volta ha deciso di raccontare un momento davvero triste della sua vita, avvenuto nel 1992.

Purtroppo ha perso la sua piccola Alice, pochi giorni dopo esser venuta al mondo. Il dolore per quello che stava vivendo, era talmente forte, che ha deciso di gettarsi a capofitto nel lavoro.

Però dal suo racconto, ogni cosa che faceva le faceva tornare in mente la sua bimba. Dopo quella grave perdita ha avuto anche altri due figli. La secondo genita Martina, si è anche tatuata l’iniziale della sorella scomparsa.

La mia bimba aveva un problema cardio circolatorio. Si chiamava Alice ed è tornata nel paese delle Meraviglie.

Dopo la sua perdita, ho virato i miei studi per aiutare altre donne che vivevano un’esperienza simile. Per me è stato davvero difficile. Ho iniziato a viaggiare per lavoro per cercare di alleggerire il mio dolore. Non è possibile però dimenticare, in tutto ciò che facevo vedevo la mia bimba.

Martina per me è due donne in una. Ha tatuato la A di Alice, la sorella. La sua energia è strepitosa.