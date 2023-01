Un lutto gravissimo ha colpito la famiglia del noto attore statunitense John Ventimiglia, famoso soprattutto per il suo ruolo di Artie Bucco nella serie tv di enorme successo I Soprano. Nelle ultime ore si è infatti divulgata la notizia della prematura scomparsa di sua figlia Odele. La giovane aveva solo 25 anni ed è deceduta lo scorso 12 gennaio. Ignote le cause.

A confermare la terribile notizia della scomparsa della 25enne, ci hanno pensato i suoi genitori John e Olinda Cape. Nel comunicato si legge:

Col cuore spezzato confermiamo la morte della nostra cara Odele. Noi e sua sorella Lucinda siamo stati sorpresi dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto, e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse amata da così tanti. Odele era molto amata, e lascia un enorme vuoto nella nostra vita. Odele lascia sua sorella Lucinda Ventimiglia, sua madre Belinda Cape, suo padre John Ventimiglia, e la sua amata figlia Shiloh.

La drammaticità dello spiacevole evento aumenta se si considera che Odele era diventata mamma solo da qualche mese. La piccola Shiloh, infatti, era nata alla fine del novembre scorso.

I pensieri dei suoi familiari sono tutti per la piccola ora. Al posto dei fiori, infatti, hanno chiesto donazioni che serviranno per gli studi e la crescita della bimba rimasta orfana.

Chi è John Ventimiglia

Nato a New York il 17 luglio del 1963, John Ventimiglia è un attore statunitense di origini italiane, diventato famoso in tutto il mondo per molti ruoli interpretati, sia al cinema ma che in televisione, per film e serie tv di enorme successo.

Uno su tutti, ovviamente quello di Artie Bucco ne I Soprano. Ventimiglia ha recitato nella pluripremiata serie per tutte le sue stagioni, andate in onda dal 1999 al 2007 in tutto il mondo e prodotta dalla HBO.

L’esordio era arrivato nel 1994, quando ha recitato nel film Pallottole su Broadway diretto da Woody Allen.

L’attore ha recitato in tantissime altre serie tv di grande successo anche in Italia. Per citarne qualcuna, Law & Order, CSI: Scena del Crimine, White Collar, Person of Interest, The Blacklist, Blue Bloods, The Good Wife, Bull e, per ultima, nel 2019, Jessica Jones.