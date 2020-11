Nel corso delle ultimi giorni Fiorello sembra essere scomparso completamente dai social. A notare la sua assenza sono stati tutti i suoi fan i quali hanno scritto numerosi commenti sotto il suo ultimo post mostrando molta preoccupazione. Tuttavia, il celebre personaggio televisivo era presente ai funerali di Gigi Proietti ma in rete più nessuna traccia di lui.

Fiorello fa sentire la sua mancanza sui social. Da giorno ormai il noto showman sembra non essere più attivo in rete e questo ha suscitato la preoccupazione di molti suoi sostenitori. L’unica cosa che sappiamo è che il suo ultimo post risale al 6 settembre. Cosa sarà accaduto all’instancabile Fiorello Rosario?

Senza alcuna ombra di dubbio, Fiorello Rosario è uno dei volti più amati e stimati nel mondo dello spettacolo. In particolare, il celebre personaggio televisivo è anche molto conosciuto per aver dato vita a VivaRaiPlay. Si tratta di un programma interamente dedicato all’intrattenimento sul web.

Ad oggi però quell’uomo a cui tanto piaceva mostrarsi sui social e interagire con tutti i suoi fan sembra essere completamente scomparso da questo mondo. Attualmente, non sappiamo cosa si cela dietro questa assenza ma una cosa è certa. L’uomo era presente ai funerali di Gigi Proietti e questo potrebbe suggerirci che non sta male, è in buone condizioni di salute.

Peraltro, sappiamo che il suo ultimo post sul suo profilo Instagram risale al 6 settembre ed è un post ironico e scherzoso. Si tratta della foto di Amedeus da giovane sotto alla quale c’è scritto:

Questa notte ho fatto un incubo

Una frase in riferimento al proprio Festival di Sanremo condotto con il suo caro amico.

Sotto questo divertente post ci sono molti commenti dei suoi fan i quali chiedono dove mai sia finito il loro idolo. Per il momento, non sappiamo a cosa sia dovuta la sua assenza in rete. Probabilmente, il conduttore avrà deciso di mettere da parte per un po’ il mondo dei social con il fine di prendere del tempo per se stesso.