Il dramma di Jo Squillo: “Non posso più farlo”

Nel salotto di Pomeriggio 5 Jo Squillo ha raccontato il dramma che da anni affligge la sua vita personale e lavorativa. Dopo l’incidente di cui è stata protagonista all’Isola dei Famosi, nel 2019, la vita della nota conduttrice è cambiata radicalmente. E proprio a Barbara D’urso Jo Squillo ha voluto raccontare il suo dramma.

Ospite nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di lunedì 12 aprile, Jo Squillo ha raccontato la sua sventura. Tutti ricorderete la sua partecipazione nel 2019 all’Isola dei Famosi in cui è stata protagonista di un incidente le cui conseguenze ancora oggi si ripercuote sulla sua vita. Ecco cosa è successo a Jo Squillo dopo la disavventura all’Isola dei Famosi.

La sua avventura come naufraga in Honduras all’Isola dei Famosi, in cui ha partecipato come concorrente nel 2019, è stata breve. Infatti, la rottura dell’astragalo l’ha costretta a ritirarsi dal gioco e ad abbandonare definitivamente l’Honduras. Quell’incidente, però, ha segnato profondamente la vita della conduttrice.

Sembrava un incidente superabile e invece, dopo la brutta disavventura, Jo Squillo non è riuscita a migliorare. Dopo un lungo percorso di riabilitazione la nota conduttrice ha avuto ulteriori problemi. Infatti, il problema al piede l’ha costretta a cambiare postura consumando tutta la cartilagine.

Ecco cosa ha dichiarato Jo Squillo nel salotto di Barbara D’Urso:

Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura. H o usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Adesso sto facendo delle infiltrazioni che sono dolorosissime.

A queste dichiarazioni la nota conduttrice aggiunge:

Inoltre ho la fobia degli aghi e fare queste punture è stata una grande sfida per me. Mi fa molto male.

Dunque, la frattura del piede che le è capitata all’Isola dei Famosi ha profondamente segnato la vita di Jo Squillo. E in alcune Instagram Stories la conduttrice ha dichiarato che, in seguito alle conseguenze dell’incidente, non potrà più correre né ballare.