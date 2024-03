Il famoso deejay fa causa per 30mila euro agli organizzatori del Festival: cosa è successo

A poche settimane dal suo ritorno alle scene dopo la malattia, Gigi D’Agostino è ora al centro di una vicenda abbastanza intricata. Il deejay e produttore, infatti, avrebbe presentato una denuncia contro gli organizzatori di un Festival in Austria, che secondo lui gli dovrebbero 30mila euro. Cosa è successo.

Era il dicembre del 2021 quando Gigi D’Agostino, uno dei deejay e produttori più amati a livello internazionale e vera leggenda della musica dance, annunciava di doversi fermare per una grave malattia che lo aveva colpito. Quest’anno, dopo quasi due anni di assenza, il “Capitano” è tornato ad esibirsi e lo ha fatto in un contesto molto prestigioso, quello del Festival di Sanremo.

Sta molto meglio, come si è visto, e ha già in programma diverse date che lo riporteranno sulle consolle dei locali e dei festival più prestigiosi d’Europa. Nelle ultime ore, tuttavia, si è diffusa una notizia riguardo una denuncia che lo stesso produttore avrebbe presentato contro gli organizzatori di un Festival in Austria, l’Elettric Love.

Era il 2019, prima della malattia, quando gli organizzatori dell’evento contattarono Gigi Dag per una performance che lo stesso avrebbe dovuto tenere nell’edizione del 2020 del Festival. L’accordo prevedeva un cachet di 50mila euro: 20mila versati subito e i restanti 30mila dopo lo show. Causa pandemia il Festival non ebbe più luogo e il deejay non percepì la seconda tranche del suo compenso.

Nel 2021 gli organizzatori contattarono di nuovo Gigi per invitarlo all’edizione del 2022, ma l’entourage dell’artista rispose richiedendo quei 30mila euro ancora dovuti, senza dare conferma o forfait per quel nuovo invito.

Nel giugno del 2022, come riporta Ticinonline, alla scadenza dell’ultimatum che gli organizzatori avevano dato a D’Agostino per confermargli la sua presenza, gli stessi hanno comunicato che non si sarebbe esibito per problemi di salute.

Durissima la posizione di Gigi D’Agostino, il quale sostiene che a decidere che non si sarebbe esibito sono stati loro e che lui, invece, se avesse ricevuto i soldi che gli dovevano, sarebbe regolarmente salito sul palco e avrebbe accettato l’invito. Inoltre, i suoi avvocati hanno spiegato in Tribunale che il denaro sarebbe dovuto essere versato nel 2020, quindi prima e a prescindere della malattia.