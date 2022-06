Il figlio di Belen Rodriguez è irriconoscibile: le foto inaspettate

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è una delle modelle più amate e chiacchierate all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente, il figlio Santiago, frutto dell’amore con Stefano De Martino ha cambiato look. Questa volta ha optato per una chioma folta e lunghissima. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Dopo le numerose indiscrezioni circa un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ora a finire al centro della cronaca rosa non è Belen Rodriguez ma suo figlio Santiago. La modella argentina è solita mostrare il bambino attraverso il suo profilo Instagram condividendo i momenti divertenti che trascorrono insieme.

Di recente, il bambino è diventato il testimonial della collezione Kids del brand di abbigliamento di famiglia, Hinnominate. Anche la sua sorellina Luna Marì sembra già essere portata per fare la modella.

Nel corso dell’ultimo periodo, Santiago è apparso sul profilo Instagram di mamma Belen con look sempre diversi. Il bambino ama rivoluzionare completamente il suo aspetto. Lo scorso Natale la modella argentina aveva mostrato suo figlio sui social mentre era dal parrucchiere per aggiungere un tocco fucsia ai suoi capelli.

Successivamente è stata la stessa Belen a cimentarsi nella professione di parrucchiera realizzando delle onde sulla chioma del bambino attraverso un arricciacapelli. Tuttavia, adesso la trasformazione di Santiago è completamente diversa da quelle precedenti.

Come possiamo ben osservare dalla foto, ciò che attira di più l’attenzione è il carattero selvaggio del suo nuovo look. Santiago è apparso con una chioma folta e lunghissima, palesemente disordinata e in alcuni punti le ciocche sono motro crespe. Senza alcuna ombra di dubbio, si tratta sicuramente di una parrucca. A mostrare il nuovo look selvaggio del bambino è stata la stessa showgirl attraverso una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories. Il tutto è stato abbinato ad un outfit colorato, scarpe da ginnastica e calzini dal colore fluo.