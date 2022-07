Il figlio di Biagio Antonacci sarà un allievo di Amici? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi televisivi più amati e stimati nel piccolo schermo. Malgrado torni in onda a settembre, la formazione del cast è stata già avviata e tra i concorrenti si vocifera che ci sarà il figlio di Biagio Antonacci. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici 2022 ripartirà a settembre ma già sono in atto tutti i preparativi per il debutto della nuova edizione. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il figlio di Biagio Antonacci potrebbe entrare a far parte del cast degli allievi del programma condotto da Maria De Filippi.

Malgrado manchi ancora qualche mese per la ripartenza di Amici 2022, lo staff di Maria De Filippi è già impegnato con i provini dei futuri concorrenti che entreranno a far parte del cast del talent show. Secondo alcuni rumors che si sono diffusi sul web, tra i nuovi allievi potrebbe apparire il volto di un figlio d’arte.

Dopo il il debutto di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, questa volta ad entrare nel cast dei concorrenti di Amici 2022 sarebbe Giovanni Antonacci. Stiamo parlando del figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Il ragazzo è nato a Roma nell’anno 2001 ed è un rapper, a differenza della mamma e del papà. Di recente, il cantante ha riscontrato molto successo con il suo nuovo singolo intitolato “Se mi scegli”.

Tuttavia, oltre ad esercitare la professione di cantante, Giovanni Antonacci lavora anche come speaker radiofonico per la radio del gruppo RTL 102.5. Attualmente non siamo a conoscenza se realmente Canale 5 sarà pronto ad accogliere il rapper. Infatti ancora non è giunta nessuna conferma o smentita ne dallo staff di Maria De Filippi ne dal diretto interessato.