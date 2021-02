Il gesto che il noto calciatore ha fatto per suo figlio affetto da alopecia, ha commosso il mondo intero

Allan, ex calciatore del Napoli, si taglia i capelli per essere uguale a suo figlio Miguel

Davvero ammirevole il gesto che questo fantastico padre ha fatto per suo figlio. Allan, calciatore attualmente in forza all’Everton, ma con un lungo e importante passato nel Napoli, ha postato sul suo account Instagram una foto molto particolare. Nello scatto posano lui e suo figlio Miguel, che purtroppo è affetto dall’età di 4 anni da alopecia. Il gesto del centrocampista per suo figlio, ha commosso il web.

“Padre come figlio“. Questo l’ashtag che caratterizza la splendida foto comparsa sul profilo del calciatore. Prima che essere un calciatore, però, Allan è un padre.

Un amorevole papà che ha deciso di fare un gesto davvero dolce per suo figlio. Si è tagliato i capelli a zero, così da sembrare uguale al piccolo Miguel.

Allo scatto, che ritrae papà e figlio senza capelli, la moglie del calciatore ha voluto aggiungere una commovente lettera, nella quale sono raccontate tutte le sensazioni vissute da questa splendida famiglia.

La lettera della moglie di Allan

Le mie piccole cose! Mi sono chiesto a lungo se fosse il caso oppure no di portare questo argomento qui, perché la verità è che non mi trovo così a mio agio. Non sono sicuro di quali parole usare, cosa dire; Ma dopo aver pensato, pregato e ricevuto alcune domande, ho deciso di condividere con voi una strada che io e la mia famiglia stiamo percorrendo da tempo.

Così la moglie dell’ex calciatore del Napoli introduce il suo racconto. Un estratto molto privato della sua vita e di quella della sua famiglia.

Poi ha continuato raccontando di quando a suo figlio Miguel, all’età di 4 anni, gli è stata diagnosticata l’Alopecia. Una malattia autoimmune che attacca il follicolo pilifero e causa la perdita di capelli. Una condizione che, evidentemente, ha portato spesso delle persone a fare loro delle domande. Domande alle quali ha deciso di rispondere.

Veramente? È grave? Ha un trattamento? Ha problemi? La risposta è no! L’unico problema principale con l’alopecia è l’estetica. Il nostro Miguel è super sano e raramente ha bisogno di prendere una medicina, grazie a Dio.