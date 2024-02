Il ritorno sui social di Chiara Ferragni dopo l’annuncio della rottura con Fedez: cosa ha pubblicato

È delle ultime ore la notizia, o per meglio dire l’indiscrezione, che parla di una presunta rottura definitiva tra Fedez e Chiara Ferragni. A lanciare lo scoop è stato Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato la casa di famiglia. Ma come ha reagito l’influencer al divulgarsi di questa notizia? Chiara ha scelto di non chiudersi nel suo silenzio, ma ha già pubblicato una storia sul suo account Instagram.

Credit: chiaraferragni – Instagram

Da sempre Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più chiacchierate d’Italia, se non addirittura la prima di questa categoria. Negli ultimi mesi ciò si è verificato ancor di più rispetto al solito e oggi, proprio in queste ore, è saltato fuori uno scoop che, se confermato, sarebbe davvero clamoroso. Ossia la presunta fine della loro relazione.

A divulgare quella che per ora è soltanto un’indiscrezione è stato il sito Dagospia, che ha spiegato che il rapper avrebbe abbandonato la casa di famiglia domenica e, da allora, non ne ha fatto più ritorno. Ma perché si sono lasciati?

Non è un segreto il fatto che l’ultimo periodo, per vari motivi, non è stato quello più sereno per i Ferragnez. Il primo campanello d’allarme c’era già stato durante il Festival di Sanremo del 2023, dopo il famoso bacio di Fedez con Rosa Chemical.

Successivamente c’erano stati i problemi di salute di Fedez e l’ultima questione di Chiara riguardo il pandoro della Balocco. Proprio quest’ultima sarebbe alla base dell’ultima e definitiva crisi tra i due. Con Chiara che non ha gradito e sopportato di come il marito si sia comportato, non dandole il sostegno che lei avrebbe voluto.

Ma come ha reagito l’influencer allo scoop che si è diffuso proprio in queste ore? Al momento Chiara ha pubblicato solo una storia sul suo account Instagram. Un video che la ritrae apparentemente tranquilla mentre fa pilates. Chissà come si muoveranno i due nelle prossime ore e nei prossimi giorni.