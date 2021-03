Il noto attore sta per diventare papà a 50 anni: la bimba dovrebbe nascere in contemporanea a quella della sua ex

Fabio Fulco, storico ex compagno di Cristina Chiabotto, sta per diventare papà per la prima volta

Ci aveva quasi rinunciato, dopo la fine turbolenta della storia con la sua storica ex Cristina Chiabotto. Fabio Fulco, 50 anni, ha invece ritrovato la felicità grazie alla sua nuova compagna, la 25enne Veronica Papa. Qualche giorno fa, l’attore ha annunciato a tutti che sta per diventare papà.

Intervistato dal settimanale Chi, l’attore napoletano Fabio Fulco ha annunciato al mondo che sta per diventare papà. A dargli questa gioia, tra un paio di mesi, sarà la sua attuale compagna, la modella e imprenditrice pescarese Veronica Papa.

Dopo la fine della storia con Cristina Chiabotto, durata per ben 12 anni, Fulco non ha attraversato un periodo così florido. Ma adesso, tutto è cambiato. Sta per diventare papà e non c’è notizia che avrebbe potuto renderlo più felice.

Credit: veronicapapa1 – Instagram

Al giornale ha raccontato che quello di diventare padre è un sogno che aveva da molto tempo, ma al quale aveva quasi rinunciato, visto come erano andate le cose nella sua vita. L’arrivo di Veronica, però, ha illuminato di nuovo tutto.

Sempre ai giornalisti di Chi ha svelato che si tratterà di una bimba ed ha raccontato qual è stata la prima reazione al momento della scoperta.

Credit: veronicapapa1 – Instagram

Quando l’ho saputo ho pianto per tre giorni di fila. Volevo urlarlo al mondo intero, ma ho giurato a me stesso che avrei mantenuto il segreto fino al momento giusto. Ora Veronica è al settimo mese di gravidanza e quel momento giusto è arrivato. Sono nato per fare il papà ed ero pronto da anni a compiere questo passo.

Anche la Chiabotto, ex di Fabio Fulco, partorirà a breve

La nascita della prima bimba di Fabio Fulco, arriverà quasi in contemporanea con il parto della sua storica ex, la modella e presentatrice Cristina Chiabotto.

Miss Italia del 2004 aveva annunciato di aspettare una bimba da suo marito, Marco Roscio, qualche mese fa. Poi, da quel giorno, il suo profilo Instagram è diventato una sorta di diario personale, nel quale sta raccontando tutti i momenti di avvicinamento al giorno tanto atteso.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Cristina Chiabotto aveva anche annunciato quale sarà il nome della sua bambina. Lo aveva definito come un regalo arrivato dal cielo, che aveva deciso di farle la sua cara nonna scomparsa.