Thomas, il madre di Meghan Markle è stato ricoverato in gravi condizioni: trasportato in ospedale da un'ambulanza

Thomas, il padre di Meghan Markle, è stato ricoverato in condizioni molto gravi e pare che abbia avuto un ictus. A commentare l’accaduto ci ha pensato sua figlia Samantha, ma l’altra sua figlia ancora non dice nulla su ciò che sta accadendo all’uomo.

I rapporti tra i due non sono affatto buoni. Si erano riavvicinati in occasione del matrimonio, ma proprio poche settimane prima dell’evento, hanno avuto una discussione che li ha allontanati nuovamente.

Secondo ciò che riporta TMZ, il signore di 77 anni è stato fotografato mentre veniva trasportato da una barella su un’ambulanza. Si trovava a Tijuana, in Messico, quando ha avuto un malore.

Da ciò che riporta il quotidiano, sembrerebbe che l’uomo aveva sul viso una maschera dell’ossigeno. Inoltre, pare che abbia dovuto scrivere su un foglio le sue condizioni, perché non riusciva più a parlare. La figlia Samantha, sorellastra di Meghan, ha commentato la notizia con una nota. Ha scritto:

Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto e la privacy per la nostra famiglia, per la sua salute ed il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare.

Thomas in realtà per la prossima settimana doveva presenziare al Giubileo di Platino della Regina Elisabella II, che si terrà a Londra. Tuttavia, viste le sue gravi condizioni, è probabile che dovrà annullare l’impegno.

Il rapporto tra Meghan Markle e suo padre Thomas

L’attrice e moglie di Harry, il principe d’Inghilterra, ha deciso di non commentare la notizia. Infatti si è chiusa nel silenzio.

Thomas invece, dal canto suo, l’ha accusata di aver voltato le spalle alla sua famiglia per vivere una vita di lusso e popolarità. Anche la sorellastra Samantha non era presente alle sue nozze. L’unica che partecipò all’evento è Rodia Ragland, madre di Meghan. Era la sola rappresentante della famiglia al matrimonio.