Il piccolo Leone compie 3 anni: la sorpresa di mamma Chiara e papà Fedez e il dettaglio sulla torta che non passa inosservato!

Tanta la felicità sui profili di Fedez e di Chiara Ferragni durante la giornata di ieri, 19 marzo: il piccolo Leone ha compiuto 3 anni. Oltre a festeggiare la festa del papà, la coppia più seguita del momento, ha deciso di organizzare una festa indimenticabile per il primogenito.

Credit: chiaraferragni – Instagram

Nessun invitato, per via delle norme anti-contagio, ma l’intera casa addobbata in onore del piccolo Leone! Dalle storie di mamma e papà, i milioni di follower che ogni giorno li seguono, hanno potuto notare tutti i dettagli della festa!

Una colonna gigante di palloncini, con sopra una grande figura di Iron Man. Non potevano mancare Spiderman e Batman e tanti palloncini colorati sul pavimento del bellissimo salotto di casa Ferragnez.

Poi, il momento atteso della torta. O meglio, delle due torte. La prima soltanto decorativa: la città dei supereroi. Hulk, Spiderman e Iron Man e per finire, sopra a tutto, una statuina che raffigura il piccolo festeggiato vestito da Batman!

Poi la seconda torta, quella deliziosa! Una Cream Tart con la scritta Leo!

Gli auguri di mamma Chiara e papà Fedez per il piccolo Leone

Chiara Ferragni, per augurare buon compleanno al suo bambino, ha scelto di pubblicare una serie di scatti che lo ritraggono da appena nato e com’è oggi:

Oggi il mio bambino compie tre anni. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo patato. E non vedo l’ora di vederti diventare un fratellone.

Poi è stata la volta di Fedez. Il rapper ha scelto di pubblicare un video che raccoglie tutti i compleanni del piccolo Leo:

Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il mio tutto. 2 compleanni su 3 in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via. E auguri a tutti i papà, il mio bimbo non poteva farmi regalo migliore… Esserci 💖.

Credit: chiaraferragni – Instagram

Tra non molto, i Ferragnez accoglieranno la loro secondogenita e i numerosi fan non vedono l’ora di scoprire come si chiamerà! Durante il Festival di Sanremo, Fedez ha voluto spoilerare l’iniziale: la lettera V. Vittoria? Vanity? Valery? Sono già partite le scommesse!