I Ferragnez annunciano la loro decisione sul nome della bambina

I Ferragnez diventeranno molto presto genitori per la seconda volta e sui social network Chiara Ferragni ha deciso di raccontare ai followers alcuni retroscena sulla maternità e sull’arrivo ormai imminente della sua secondogenita.

Ferragnez: l’interesse sale

Più il tempo passa e più cresce sensibilmente l’interesse attorno alla gravidanza della star del web. Lei e il marito Fedez potranno vivere la gioia di mettere stavolta al mondo una bambina.

Nome già stabilito da diverso tempo

Già, nel caso vi foste persi le puntate precedenti della soap opera stavolta i Ferragnez appenderanno il fiocco rosa. Sul web gli innamorati non smettono di condividere con gli ammiratori i teneri momenti vissuti dalla loro famiglia, insieme a Leoncino.

Mentre continua a pubblicare senza sosta immagini delle ecografie e del pancione, sempre più evidente, la fashion blogger ha svelato alcuni dettagli inediti sulla gravidanza. Lei e il compagno hanno preso la decisione di rivelare il nome della loro seconda bambina solamente nel momento in cui verrà alla luce. Ciononostante, spiega la Ferragni, lo avrebbero stabilito già da diverso tempo.

Tutto secondo i piani

Inoltre, la giovane protagonista del documentario Unposted ha pure dichiarato via social che la gravidanza l’hanno programmata, ma che hanno preferito slittare per via della emergenza sanitaria. Le sarebbe piaciuto prima allargare la famiglia, ma l’emergenza epidemiologica l’ha spaventata parecchio e hanno così optato per aspettare un po’.

Ferragnez: la piccola nascerà in Italia

Il lieto annuncio è stato inizialmente dato dai Ferragnez durante la stagione estiva e l’influencer aveva scoperto di essere in dolce attesa nel corso del loro “tour”, alla volta delle maggiori mete artistiche d’Italia. L’influencer ha ammesso di aver sperato da una vita di avere una femminuccia e ora che il suo sogno sta per coronarsi è al settimo cielo. La piccola nascerà a marzo in Italia, a differenza di Leone, partorito a Los Angeles, affinché beneficiasse fin da subito del doppio passaporto.