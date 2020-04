Il post di Laura Pausini: “Paola ha 7 anni e ogni giorno mi chiede se il coronavirus è andato via” Il post di Laura Pausini, su sua figlia e sul Coronavirus: "Paola ha 7 anni e ogni giorno..."

Tra i VIP, che in questo periodo stanno rendendo partecipi i propri fan, della loro quarantena, trascorsa nelle proprie abitazioni, c’è anche Laura Pausini. La famosa cantante ha però voluto parlare di un argomento un po’ diverso, i bambini. In un post sul suo profilo ufficiale social, la Pausini ha scritto:

“Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi nel mondo, improvvisamente ha cambiato le sue abitudini scolastiche. Ora segue le lezioni da casa e fa i compiti ogni giorno insieme a me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, suoi compagni e le sue maestre. Mi chiede ogni mattina se il coronavirus è andato via”.

“Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo, credo sia necessario, oggi più che mai. Mentre iniziamo a preparare qualche idea per la Santa Pasqua, speriamo che la libertà sia ogni giorno più vicina”.

Ogni genitore sa quanto sia difficile per un bambino rimanere chiuso a casa, annoiarsi, domandarsi perché non vede più gli amichetti di scuola e soprattutto sentirsi confuso dalle immagini che vede in televisione, ambulanze, persone in mascherina e tristi notizie di persone morte.

È molto importante che il genitore faccia capire al proprio figlio quello che sta succedendo, nel giusto modo.

Riguardo questo argomento, l’Unicef ha pubblicato una guida illustrata, essenziale per ogni genitori, con i giusti consigli su come comportarsi durante questo periodo.

La più importante tra queste, è quella di fermarsi ad ascoltarli, di far capire che il genitore è lì, presente per loro e soprattutto tranquillizzarli.

Molto importante è anche continuare a rispettare le norme igienico sanitarie e restare a casa il più possibile, per fermare la marcia del “mostriciattolo coronavirus”.