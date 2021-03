Il principe Filippo ha lasciato l’ospedale dopo 28 giorni di ricovero: ecco le sue condizioni

Ecco come sta oggi il principe dopo quasi un mese in ospedale

Dopo quasi un mese di ricovero, il principe Filippo è stato dimesso ed ha lasciato l’ospedale. I sudditi inglesi possono tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo le tante preoccupazioni dovute ai problemi di salute del reale. Il marito della Regina Elisabetta, dopo 28 giorni di ricovero, è tornato finalmente a casa.

Tutto era iniziato con un’infezione, anche se durante i giorni di ricovero il principe Filippo ha subìto un intervento al cuore. Proprio ciò ha causato il prolungamento del ricovero del principe, facendo aumentare le preoccupazioni dei sudditi e di tutto il Paese.

Le condizioni del principe Filippo dopo il ricovero

Finalmente, però, dopo quasi un mese in ospedale Filippo è tornato nella residenza dei Windsor. All’uscita dall’ospedale il marito della Regina Elisabetta è apparso in discreta forma, nonostante la grande tensione per le sue condizioni. 100 anni il prossimo 10 giugno, il duca di Edimburgo può ora pensare ai festeggiamenti, anche se quest’anno non saranno in grande a causa del Covid.

L’infezione e il problema cardiaco hanno provocato uno dei ricoveri più lunghi per il principe Filippo. All’annuncio del ricovero in ospedale dell’uomo, le sue condizioni non erano chiare. Subito, però, è stata esclusa la causa Covid. Ricordiamo che la Regina Elisabetta e il principe Filippo hanno ricevuto il vaccino.

Ovviamente, anche gli altri membri della famiglia reale hanno manifestato una grande preoccupazione per le condizioni di salute del duca di Edimburgo. Dal principe Carlo d’Inghilterra a William che ha cercato di rassicurare tutti riguardo le condizioni di salute del nonno. Anche il principe Harry si è detto pronto a tornare in Inghilterra se le condizioni di salute di suo nonno Filippo si fossero aggravate.

Comunque, dopo il ricovero al King Edward VII di Londra e il trasferimento a St Bartholomew’s Hospital, clinica specializzata in malattie cardiache, la corona inglese può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il lungo ricovero il principe Filippo è tornato a casa.