La reazione della Regina Elisabetta alle accuse di Harry e Meghan Markle

Non si fa altro che parlare dell’intervista shock rilasciata dal Principe Harry e da sua moglie Meghan Markle. Nel giardino di Oprah Winfrey, l’ex coppia reale non ha usato filtri e hanno raccontato la loro vita nella Royal Family che non è stata affatto semplice.

Quello che ha scosso di più l’opinione pubblica, tra tutto, son sicuramente le infamanti accuse di razzismo rivolte ai membri della famiglia reale. Seppur la stessa Oprah Winfrey ha dichiarato che quelle accuse non erano rivolte alla Regina Elisabetta, i tabloid tremano.

La Regina Elisabetta però sembra non voler raccogliere le accuse di razzismo e neanche le altre. I tabloid inglesi fanno trapelare però quello che sta succedendo a Palazzo Reale. Sul Daily Mail si può leggere quanto rivelato da una fonte.

Sembra che la suddetta abbia parlato con alcuni porta voci della casa reale, e Carlo, la Regina e William si sono consultati tra loro per arginare questa crisi. Poi si legge:

Gli addetti ai lavori del Palazzo hanno descritto lo stato d’animo della famiglia reale come ‘un mix di shock e tristezza’ per il fatto che il principe avesse premuto il “pulsante nucleare sulla sua stessa famiglia”. Le persone stanno vacillando, ma non la 90enne. Ricordiamoci che prima di ogni dichiarazione ufficiale, la sovrana analizza bene il contenuto. Lo sta facendo anche in questa strana occasione. A maggior ragione adesso sta valutando. Da Palazzo vogliono allentare la tensione e pensano ad una possibile dichiarazione pubblica dove verrà evidenziato l’amore e la preoccupazione della royal family per la coppia. La Regina Elisabetta sa che la monarchia è millenaria e non crollerà dopo questo colpo.

La fonte sostiene anche che tutti i membri della famiglia siano rimasti svegli fino a tarda notte per guardare l’intervista andata in onda sulla rete degli Stati Uniti D’America e tutti erano cosparsi di orrore e tristezza.