Il Principe Harry su Meghan Markle: “Non si è suicidata per non farmi soffrire”

Non si fa altro che parlare degli ex Duchi di Sussex, ora il Principe Harry torna a parlare di un argomento spinoso, il pensiero del suicidio di Meghan Markle. L’ex rampollo della Famiglia Reale è tornato a parlare con Oprah Winfrey di quel tremendo episodio.

Nell’intervista con Oprah Winfrey, ora impegnata in una serie televisiva che tratta il tema della salute mentale, il principe Harry ha parlato del periodo post morte della mamma.

L’incidente di Lady Diana ha sconvolto la sua vita e oltre a confessare il periodo in cui beveva e faceva uso di droghe per superare la morte della mamma, ha parlato di Meghan Markle e la paura che ha avuto di perdere un’altra donna nella sua vita.

La cosa che le ha impedito di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby.

Harry ha parlato di come ha affrontato la situazione, raccontando anche del fatto che in quel periodo Meghan è sempre stata lucida.

La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcol. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava.

Il ragazzo ha fatto cenno al fatto di essersi comportato male con la sua famiglia e che ha assolutamente gestito male l’intervista a Oprah Winfrey per cui si è entrato tanto risentimento a Londra.