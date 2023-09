Nel pomeriggio domenica 24 settembre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, in cui è andata come ospite Anna Tatangelo. La cantante solo un anno fa ha perso la madre a causa di un brutto male al seno ed ha voluto ricordare ciò che hanno vissuto.

CREDIT: MEDIASET

Il 29 settembre del 2022, la donna si è spenta per sempre dopo una lotta durata 5 lunghi anni, contro una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. La figlia nel ricordare il momento della diagnosi ha detto:

Abbiamo scoperto che il brutto male era al quarto stadio e sia io che i miei fratelli l’abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagarla di tutti i sacrifici che ha fatto. Ma non è stato facile. Entri nella stanza d’ospedale con il sorriso, per darle forza, esci che sei devastata. Entra in ballo la fede e la speranza soprattutto. Tante cose sulla malattia non gliele ho dette a mia madre, proprio per proteggerla. Mi trovavo a parlare con i medici e proteggevo mio padre ed i miei fratelli, non raccontavo tutto.

CREDIT MEDIASET

Mia madre, forse, silenziosamente, sapeva tutto, perché la malattia era molto avanti, però era lì forte e questa forza la sento tuttora. La sento vicina sempre. Ho sofferto molto in questi anni, ma dall’altra parte sono grata di averli potuti vivere con lei.

Il racconto di Anna Tatangelo anche sulla nuova vita del padre

La stessa conduttrice Silvia Toffanin, sapeva del legame dei genitori della cantante. Per questo motivo ha voluto anche chiederle quali erano le condizioni del padre. Anna Tatangelo sul papà ha dichiarato:

Questo è un altro argomento un po’ particolare. Io amo mio padre. Lui ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare. Gli voglio bene, lo rispetto, è sempre mio padre, lo rispetterò sempre e mi auguro che sia felice. Però ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare le cose. Io sto cercando il mio.

CREDIT: MEDIASET

La cantante ci ha anche tenuto a parlare di ciò che ha fatto per lei il suo ex compagno Gigi D’Alessio, che dal momento in cui hanno ricevuto la diagnosi non l’ha mai lasciata sola. In più, ci ha tenuto anche a dire del rapporto che hanno per il bene del figlio Andrea.