Dopo la triste notizia della scomparsa della mamma di Anna Tatangelo, la nota cantante ha rotto il silenzio attraverso il suo profilo Instagram. Era molto legata alla donna e sempre aveva raccontato la sua dura battaglia negli studi televisivi e attraverso i suoi canali social.

Palmina Vinci combatteva da tempo contro un brutto male e nelle giornata di ieri, è arrivata la triste notizia del suo decesso.

Anna Tatangelo poche ore fa ha ha pubblicato una foto della sua mamma e l’ha accompagnata con queste parole:

È un dolore troppo forte … Ciao mamma❤️

In quello scatto, Palmina Vinci appare sorridente, come era solita mostrarsi nonostante le sue condizioni di salute e come tutti oggi la ricordano. La comunità di Sora è sconvolta dalla notizia, così come gli ambulanti del mercato settimanale, che ricordano la famiglia che ha creato le “ciammelle sorane“. Erano soliti regalarle ai passanti e oggi quel ricordo continuerà a vivere nel cuore di chiunque abbia incrociato gli occhi della tanto amata mamma di Anna Tatangelo.

Tantissime persone in queste ore stanno ricordando quella donna sempre allegra e sorridente, piena di umanità e di una semplicità ammirevole. Tantissime persone in queste ore si sono strette alla famiglia e alla famosa cantante.

Era la sua leonessa, come spesso raccontava. Era stata anche ospite a Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin e aveva mostrato le sue lacrime al pubblico, che si era commosso insieme a lei. Davanti alla preoccupazione per la sua mamma, Anna Tatangelo ha mostrato la sua fragilità. La fragilità di una figlia mentre vede la donna più importante della sua vita che lotta giorno dopo giorno.

I funerali per l’ultimo saluto a Palmina Vinci sono previsti nella giornata di oggi, 30 settembre, nella chiesa dei Passionisti di Sora.