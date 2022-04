Il dramma di Lorella Cuccarini e della malattia che ha vissuto: ora per fortuna è tornata a stare bene

Tutti quanti noi conosciamo Lorella Cuccarini, nota cantante e ballerina, che al momento è una delle coach del talent Amici, che va in onda su Canale 5. Tuttavia, in pochi sono a conoscenza di un aspetto della sua vita davvero drammatico e triste.

L’artista che ha ottenuto molto successo in tutto il mondo, in diverse interviste ha raccontato di ciò che ha affrontato quando ha scoperto la sua malattia.

Lorella Cuccarini siamo abituati a vederla sempre felice e sorridente. Non si è mai tirata indietro alle sfide ed infatti, anche quest’anno nella scuola di Amici, si è più volte messa in gioco.

Al momento è in coppia con il ballerino e coreografo Raimondo Todaro. Insieme durante le puntate del serale, hanno interpretato la coreografia del film Grease ed anche della canzone La Notte Vola.

CREDIT: MEDIASET

La cantante però, diversi anni fa, nella sua vita ha vissuto un momento davvero buio, quando ha scoperto purtroppo di essere affetta da un tumore. Ha dovuto subire un intervento, ma adesso nonostante tutto è tornata a stare bene.

Lorella Cuccarini parla della malattia che ha affrontato con il sorriso che l’ha sempre contraddistinta. Adesso per fortuna è tornata a stare bene ed ha rivelato che segue uno stile di vita molto sano.

Il racconto di Lorella Cuccarini sulla sua malattia

La cantante in un’intervista nel programma di Fabio Fazio ha voluto raccontare cosa ha vissuto in quel momento terribile. Tutto è iniziato nel 2002 durante un controllo di routine. I medici hanno scoperto che purtroppo era affetta da un tumore alla tiroide.

Per questo ha dovuto subire d’urgenza un delicato intervento, in cui le hanno rimosso sia la tiroide che il tumore. Era preoccupata, ma adesso per fortuna è tornata a stare bene.

CREDIT: MEDIASET

Al conduttore ha detto: “Ora lo posso raccontare con il sorriso sulle labbra!” Nonostante questo brutto periodo la cantante adesso è in ottima salute ed è felice di poter parlare di questo momento così difficile che è stata costretta ad affrontare.