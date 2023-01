Nella puntata di ieri domenica 29 gennaio di Verissimo, Paola Caruso è andata da Silvia Toffanin per raccontare cosa è accaduto al figlio. Purtroppo il suo racconto triste e straziante ha commosso tutti, perfino la conduttrice. Ora si trova a dover fare con il piccolo diverse terapie.

La famosa showgirl ha raccontato di essere andata a novembre a Sharm El Sheik con la tata ed alcuni amici. Tuttavia, a causa del cambio di temperatura, il piccolo Michele ha avuto la febbre.

Lei ovviamente aveva portato con sé dei medicinali, ma visto che con quelli non passava, ha deciso di chiedere l’intervento di un medico del resort. Paola Caruso su questa visita ha detto:

Non l’avessi mai fatto. Facendogli questa puntura sulla natica, questo dottore non si sa cosa gli ha iniettato. Il bambino ha gridato come mai aveva urlato nella sua vita. Dopo mezz’ora misuriamo la febbre, ma la febbre non scende.

Gli dico di avvicinarsi a me, lui si alza e cade a terra. Non sentiva più la gamba, non la muoveva. Sono impazzita, mi si è spento il cervello. Da quel giorno la nostra vita è cambiata totalmente.