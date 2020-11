A un mese esatto dalla scomparsa del suo amato padre, Francesco Totti ha voluto ricordarlo pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. La foto, molto dolce e allo stesso tempo commovente, ritrae un piccolo “pupone” sorridente in braccio al “sergente”, come tutti in famiglia e tra gli amici chiamavano il signor Enzo.

Credit: francescototti – Instagram

In sottofondo, l’ex calciatore ha inserito il testo e le note della canzone di Fausto Leali, “Mi manchi“.

L’ex capitano e numero 10 della Roma ha voluto così rivolgere ancora un pensiero a colui che è stato l’uomo più importante della sua vita. Sempre affianco a lui e che gli ha trasmesso tutti i valori necessari per renderlo uomo.

Enzo Totti è morto lo scorso 12 ottobre all’età di 76 anni. L’uomo lottava da tempo con una grave malattia e si è aggravato nell’ultimo periodo a causa anche del Coronavirus, a cui era risultato positivo.

Totti si trova ancora in isolamento a casa sua, insieme ad Ilary Blasi, dopo che qualche settimana fa erano risultati entrambi positivi al Coronavirus.

La lettera di addio di Francesco Totti a papà Enzo

Nel giorno del funerale di suo padre, celebrato a Roma lo scorso 14 ottobre, Francesco Totti aveva sfruttato il suo profilo Instagram per pubblicare una struggente lettera di saluto al suo papà.

Credit Foto – Gino Mancini

Nella lettera, il campione aveva detto che gli ultimi 10 giorni erano stati un inferno, visto che non aveva potuto restare al suo fianco. Poi ha continuato ringraziandolo per tutti i valori che gli ha trasmesso e per averlo reso un uomo forte e coraggioso.

Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv.

Credit Video: Il Legionario – Youtube

Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B., scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto…