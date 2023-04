Il ricordo di Rita Pavone sul periodo buio che ha segnato la sua vita: “Ho avuto paura di lasciare due figli”

Non è stato un periodo facile e il ricordo dell'operazione al cuore ha segnato per sempre la sua vita: il racconto di Rita Pavone

Ci sono eventi che segnano la nostra vita, come l’operazione al cuore ha segnato quella dell’amata Rita Pavone. La cantate è stata ospite da Mara Venier, durante il programma tv Domenica In ed ha ricordato di quel buio periodo della sua vita.

Oggi ha 77 anni e Rita Pavone non ha di certo bisogno di essere presentata. È un’artista che sarà ricordata per sempre, grazie alla sua incredibile voce.

Agli inizi degli anni 2000, Rita Pavone è stata costretta a mettere da parte la sua carriera e a sottoporsi ad un’operazione al cuore. La stessa cantante ha raccontato a Mara Venier:

Nel 2005, ad un certo punto, mi sono fermata. Non ero felice per quello che mi veniva proposto. Ho fatto un’operazione, due bypass, ma soprattutto avevo deciso che non mi piaceva più, non mi divertivo. Fare questo mestiere significa far divertire gli altri, ma puoi farlo solo se ti diverti tu.

L’operazione fu una botta incredibile. Trovarsi improvvisamente su un tavolo operatorio, aperta come un piccione, scoprendo di avere due occlusioni alla orta per le quali rischiai di lasciarci la vita.

Rita Pavone ha raccontato che deve la sua vita al ballerino che le teneva le gambe. Si è sentita male durante le prove, non riusciva a respirare.

Tornare intubata a casa dopo due settimane di ospedale mi impressionò molto. Pensavo non sarei mai tornata e mi ritengo una privilegiata. Mi alzo al mattino e mi dico di essere felice ad essere qua. Ho avuto paura di lasciare due figli. Quando succede una cosa così, ti rendi conto che siamo tutti in coda.

Le parole di Rita Pavone hanno commosso il pubblico di Domenica In. Spesso le persone non apprezzano la vita, non si godono i momenti importanti, non capiscono quali sono i ricordi che dovrebbero custodire per farne tesoro per il resto della vita. Solo quando si arriva sul bordo del vuoto, si impara a comprendere le cose che hanno davvero valore.