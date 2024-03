Il segreto del principe William è stato rivelato: cosa ha fatto con i genitori di Kate Middleton dopo la notizia devastante del tumore

La famiglia reale sta affrontando un momento delicato, la principessa Kate Middleton ha ricevuto una straziante diagnosi. Dopo le troppe indiscrezioni emerse sulle sue condizioni di salute e sul ricovero in ospedale, è stata la stessa moglie del principe William a dare la notizia attraverso un video-messaggio.

Kate Middleton ha comunicato di avere un cancro, non ha rivelato precisi dettagli sulla natura del male o su quale parte del suo corpo abbia colpito, ma ha fatto sapere che si sta sottoponendo ad una chemioterapia preventiva, come consigliato dai medici. Si tratta di un trattamento che consiste nell’assunzione di farmaci che eliminano e rallentano le cellule cancerose scampate all’intervento chirurgico.

La futura Regina ha voluto rassicurare i suoi sudditi e ha chiesto loro di rispettare la privacy della famiglia in questo delicato momento, soprattutto per il bene dei suoi figli. Ha avuto bisogno di tempo per capire come dire loro cosa le stesse accadendo e per convincerli che starà bene. Anche William è sempre rimasto al suo fianco e le ultime notizie arrivate da palazzo reale riguardano proprio il primogenito della Regina Elisabetta.

Il principe William farà di tutto per proteggere Kate Middleton

Si tratta di una rivelazione arrivata dalla corrispondente reale Rebecca English del Daily Mail. Il mondo intero sa quanto l’infanzia del principe William sia stata difficile dopo la perdita della sua mamma, Lady Diana. Aveva solo 15 anni e per dimostrare il suo amore per la consorte, madre dei suoi figli, avrebbe fatto una promessa ai genitori di Kate Middleton.

Il principe William, più di chiunque altro, conosce i sacrifici che lei sta facendo per stare con lui. Ecco perché so che andrà oltre il cielo e la terra per stare al suo fianco. Sono sicura che farà del suo meglio per mantenere salda la famiglia. Non importa quanto tempo ci vorrà.

William avrebbe quindi promesso ai suoceri che farà di tutto per proteggere Kate e aiutarla a superare questo difficile momento e a prendersi cura di George, Charlotte e Luis. La principessa ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento all’addome a gennaio ed è stato durante alcuni esami post-operatori, che i medici le hanno comunicato la spiacevole diagnosi.