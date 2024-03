“Principe William l’ha saputo solo a..” ecco perché Kate ha deciso di annunciare di avere un tumore solo ora

Nella giornata di ieri Kate Middleton, moglie del prossimo sovrano d’Inghilterra William, ha annunciato tramite un video messaggio di avere un cancro, senza specificare molto altro. Lo avrebbe scoperto dopo l’operazione a cui si è sottoposta nel gennaio scorso all’addome. Ma perché ha atteso così tanto per uscire allo scoperto e svelare i motivi che c’erano dietro la sua assenza dell’ultimo periodo? Un’altra domanda che ci si pone è quando e come lo ha scoperto il principe William.

Nella giornata di ieri un annuncio divulgato dalla casa reale britannica e in particolare da Kate Middleton, moglie del futuro Re William, ha letteralmente scosso il mondo intero. La prossima Regina ha infatti pubblicato un video messaggio, nel quale annuncia di avere un cancro.

La Principessa, stando a quanto dichiarato, lo avrebbe scoperto lo scorso gennaio, in occasione dell’intervento all’addome a cui si è sottoposta. Inoltre, ha spiegato anche che ha già iniziato le cure chemioterapiche. Terapie che, assicura, l’aiuteranno a prevenire il peggio e a guarire.

Non è chiaro di che tipo di tumore si tratti, né dello stato in cui esso si trova, né di dove l’ha colpita. Dettagli questi che, come ha fermamente confermato Kate, non verranno rivelati in futuro.

Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di vicinanza e sostegno che la principessa sta ricevendo. Dalle più alte istituzioni del mondo, ma anche dei familiari. Come ad esempio quello di suo fratello, o quello del Re Carlo.

I sudditi e i giornali di tutto il mondo in queste ore si stanno facendo comunque delle domande. Ad esempio, come mai Kate abbia aspettato così tanto per annunciare quello che le sta capitando. L’ipotesi è che abbia voluto proteggere i suoi figli, come d’altronde lei stessa ha spiegato. I principini George, Charlotte e Louis, infatti, non andranno a scuola fino al prossimo 17 aprile per le vacanze pasquali. Periodo che quindi trascorreranno tra le mura domestiche, insieme ai loro genitori.

Ci si chiede inoltre da quando il principe William sapesse della malattia di sua moglie. L’ipotesi è che lo abbia saputo intorno alla fine di febbraio. E a renderla la più accreditata è stato l’annullamento improvviso di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare, un eventi pubblico a Windsor.

Aggiornamenti a riguardo seguiranno prossimamente.