È successo all’inizio dell’esibizione de Il Tre durante la serata cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Salito sul palco, l’artista era pronto per esibirsi con i meravigliosi brani Pensa, Portami via e Il Senso di ogni cosa, insieme al grande e amatissimo Fabrizio Moro.

Tuttavia qualcosa è andato storto. Il Tre è stato costretto ad interrompere l’esibizione, ancor prima di iniziare. Un problema tecnico, purtroppo l’artista non aveva l’audio in cuffia. Amadeus si è avvicinato e ha cercato di capire quale fosse il problema. Una volta risolto, l’artista in gara ha ripreso la sua esibizione insieme a Fabrizio Moro. Hanno cantato tre delle canzoni più belle del cantante romano, emozionando il pubblico dell’Ariston.

Poco prima, un problema del genere era accaduto anche durante l’esibizione di Loredana Bertè. La cantante è stata costretta a fermarsi, anche lei ancor prima di iniziare, poiché non aveva il countdown in cuffia… non sentiva il conto alla rovescia! Dopo una sostituzione dell’apparecchiatura, la Bertè ha ripreso la sua esibizione con il brano Ragazzo mio, insieme a Venerus.

Il Tre e Loredana Bertè hanno perso 20 punti al Fantasanremo

Una delusione per tutti i fan che hanno scelto gli artisti nella propria squadra del Fantasanremo! Per quale motivo? Beh, ormai tutti conoscono il famoso gioco che affianca ogni anno il Festival della canzone italiana. Tutti sanno che gli ideatori decidono dei bonus e dei malus che ogni serata fanno acquistare o perdere punti ai partecipanti. Bene… problemi tecnici durante l’esibizione è proprio un malus del Fantasanremo. Ciò vuol dire che ieri sera, sia Il Tre che Loredana Bertè hanno perso ben 20 punti e, di conseguenza, li hanno fatti perdere a tutti coloro che li hanno scelti nella propria squadra!

Questa sera ci sarà l’attesissima finale del Festival di Sanremo 2024. A tarda mattinata, come sempre, durante la conferenza stampa, Amadeus annuncerà la scaletta di uscita degli artisti in gara e gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo!