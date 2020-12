Il triste addio del cantante dopo la morte di suo padre: “Il dolore ora ci sta soffocando”

Dopo la triste notizia della morte di suo padre, Valerio Scanu ha voluto dirgli addio ed ha voluto ringraziare tutto il team medico che si è preso cura di lui, fino all’ultimo. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto con raffigurati tanti palloncini colorati, che volano in cielo:

Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto… Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche… Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci , mi è venuto da pensare “ma queste cose le ha sempre fatte Babbo, non posso, non sono in grado io, ora”…