Una notizia davvero straziante è quella che il noto conduttore televisivo ha dato in queste ultime ore. Jonnie Irwin ha solo sei mesi di vita, a causa di un brutto male, che dai polmoni è arrivato fino al suo cervello. Purtroppo i medici non riescono a fare più nulla per salvargli la vita.

Ovviamente la vicenda è diventata presto virale sui social e sono davvero tante le persone che in queste ore gli stanno scrivendo dei messaggi di conforto, in questo momento difficile, per lui e per la sua famiglia.

Jonnie Irwin è uno dei conduttori più famosi del Regno Unito, questo grazie al suo modo di fare, al suo essere simpatico e socievole. Conduce ormai da diversi anni un programma tutto suo, chiamato: “A Place in the Sun.”

In questo show si parla proprio di alcune persone che fanno molti sacrifici per acquistare la loro proprietà dei sogni sia in Inghilterra, che fuori il paese. Ha molto seguito però, solo grazie alla simpatia dell’uomo.

Tuttavia, in un’intervista rilasciata al quotidiano Hello, è emersa una triste notizia proprio sull’uomo. Purtroppo ha un brutto male, che dai suoi polmoni è arrivato fino al cervello.

I medici gli hanno dato circa sei mesi di vita ed ovviamente questo gli spezza il cuore, poiché oltre a lasciare la moglie e tutti i suoi familiari, lascia anche tre bambini molto piccoli.

Il post straziante di Jonnie Irwin sul suo brutto male

In queste ultime ore il giovane presentatore, ha pubblicato sui social l’immagine del quotidiano, in cui si vede felice con tutta la sua famiglia. Però, è solo quando si legge la didascalia che viene fuori la triste verità. Nel post ha scritto:

Mi hanno dato sei mesi di vita, non so quanto tempo vivrò, ma ciò che mi fa più male è sapere che i miei figli cresceranno senza di me. Questo mi spezza davvero il cuore.

In questa intervista Jonnie Irwin racconta come ha scoperto il brutto male e come si è diffuso in tutto il corpo. Purtroppo i medici per lui non possono fare più nulla, se delle cure palliative per evitargli delle sofferenze.