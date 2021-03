Il tweet di Gaia Zorzi su Dayane Mello scatena il caos. Cosa ha detto la sorella del gieffino

Lunedì 1 marzo le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. L’influencer ha battuto al televoto finale l’inquilino Pierpaolo Petrelli. Subito dopo la puntata, però, un tweet pubblicato dalla sorella del vincitore, Gaia Zorzi, ha scatenato una polemica.

La finalissima del Grande Fratello Vip ha tenuto incollati davanti lo schermo più di quattro milioni di telespettatori i quali hanno decretato la vincita di Tommaso Zorzi. Puntata tra le più emozionanti, dal momento che i finalisti hanno potuto riabbracciare le persone a loro più care.

Lo stesso vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto l’occasione di riabbracciare sua mamma e sua sorella Gaia. E proprio intorno a Gaia Zorzi si è accesa una polemica. Infatti, un tweet pubblicato dalla giovane a notte fonda ha scatenato il caos.

Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo gf.

È questo il tweet pubblicato dalla sorella del vincitore del Grande Fratello Vip, Gaia Zorzi, che ha fatto molto discutere gli utenti del popolo del web. Al messaggio pubblicato a notte fonda, la giovane ha accompagnato una foto di suo fratello Tommaso e di Dayane Mello.

La modella brasiliana Dayane Mello è arrivata quarta classificato con sorpresa di molti dal momento che era una delle favorite insieme allo stesso Tommaso. La sua precoce eliminazione nella finalissima del reality ha deluso moltissimi fan. Nonostante, però, i moltissimi followers sui social, Dayane non è riuscita ad arrivare nella finalissima come molti avevano sperato e previsto.

Dunque il televoto lampo messo in atto dagli autori non ha favorito la modella brasiliana per cui i suoi followers sono rimasti delusi. Tuttavia, però, Gaia Zorzi ha cercato di rincuorarli con il suo tweet, mentre gli altri fan del Grande Fratello Vip hanno criticato fortemente la ragazza per il posto da lei pubblicato.