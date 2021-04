Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ecco il motivo per cui non possono ancora convolare a nozze

Sono più felici e innamorati che mai Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese i quali attendono con ansia la nascita della loro Luna Marie. Da qualche settimana la coppia si ritrova al centro del gossip. Voci di corridoio, infatti, parlano di un presunto matrimonio tra i due, immediatamente smentito dalla coppia. Ecco il motivo per cui Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non possono convolare a nozze.

Da giorni ormai, complici anche i messaggi che i due si scambiano sui social, si parla di un presunto matrimonio tra la showgirl argentina e il compagno Antonino Spinalbese. La notizia, però, è stata smentita dai diretti interessati che, per il momento, attendono la nascita della loro primogenita.

Qualche giorno fa un commento scritto dall’hair-stylist sotto lo scatto che lo ritrae insieme alla modella e influencer, aveva fatto sperare i fan in un matrimonio lampo tra i due.

Mi sposeresti anche oggi?

É stata questa la frase che ha alimentato il gossip intorno a Belen e Antonino riguardo un presunto matrimonio tra i due. Nonostante il desiderio dei moltissimi followers di veder convolare a nozze la coppia, almeno per il momento, però, non ci sarebbe alcun matrimonio in vista.

Ecco perché Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non possono convolare a nozze

La ragione della mancata unione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese riguarda il primo matrimonio della showgirl argentina con l’ex marito Stefano De Martino, con cui Belen risulta ancora essere sposata. Infatti, sembra che i due non abbiano ancora formalizzato il divorzio.

Oltre a ciò, la showgirl argentina ha dichiarato che per il momento lei e il compagno Antonino Spinalbese non starebbero progettando le nozze. Aspettano, comunque, intrepidi la nascita di Luna Marie. Nonostante la smentita dei fiori d’arancio tra Belen e l’hair-stylist mai dire mai, si spera che un giorno la modella possa formalizzare il divorzio con l’ex marito Stefano De Martino in modo da convolare a nozze con l’attuale compagno Antonino Spinalbese.