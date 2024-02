Il Volo: ecco come si sono conosciuti Ignazio, Gianluca e Piero

Le relazioni sono davvero molto particolari, spesso nascono per puro caso e durano per anni interi o per una vita intera. Il modo in cui delle persone si conoscono è fondamentale per l’inizio della relazione. Infatti, il primo impatto è davvero importante. Oggi, vi raccontiamo come si sono conosciuti i tre ragazzi del gruppo Il Volo. Una storia davvero particolare che, molti di voi, probabilmente non conoscono.

Il Volo

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, sono i tre ragazzi che, in ambito musicale, sono conosciuti con il nome artistico Il Volo. Ma, quando e come si sono conosciuti i tre artisti? In molti, vista la loro perfetta sintonia, potrebbero pensare che questa conoscenza risale all’infanzia. Questo in parte è vero, ma non del tutto.

Infatti, per raccontarvi il loro incontro, dobbiamo tornare al 2009, 15 anni fa. I tre, si presentarono al programma televisivo Ti lascio una canzone, ma come singoli cantati. Il più grande, Piero, nato nel 1993, all’epoca aveva 16 anni, mentre Ignazio e Gianluca, nati rispettivamente nel 1994 e 1995, avevano 14 anni. I giudici del talenti show per bambini, notarono le loro grandi doti.

Ma fu Roberto Cenci a consigliare ai piccoli artisti di iniziare a collaborare. Le loro voci, due tenori ed un baritono, si sposano perfettamente insieme. Da quell’anno, i giovani iniziano una collaborazione artistica e ben presto vengono notati da diversi produttori discografici. All’inizio, il gruppo si chiamava The Tryo, modificato poi nel 2011 in Il Volo, proprio come il loro primo album.

I tre giovani hanno riscosso moltissimo successo negli anni, vincendo anche il Festival di Sanremo nel 2015 con Grande Amore. Con lo stesso brano, hanno partecipato agli Eurovision Song Contest di quell’anno, arrivando al terzo posto. L’incontro fortuito di tre giovani talenti, ha permesso la nascita di un gruppo musicale noto in tutto il mondo.