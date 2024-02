Il Volo verso lo scioglimento? Il dettaglio emerso negli ultimi giorni che fa preoccupare i fan

Dopo il battibecco in Radio, un altro dettaglio mette preoccupazione ai fan de Il Volo: cosa è successo

C’è un’indiscrezione, lanciata dal settimanale Chi, che riguarda il possibile scenario di una separazione da parte de Il Volo, il noto trio che da anni riscuote un successo immenso praticamente in tutto il mondo. Dopo il battibecco che c’è stato tra Piero e Gianluca alcuni giorni fa in radio, oggi sarebbe emerso un altro dettaglio che fa sospettare i fan.

Il Volo

Il Volo è senza dubbio una delle realtà di maggiore successo dell’Italia della musica degli ultimi anni. Il gruppo, che ha riscosso una fama ormai mondiale, è nato nel 2010, ma ultimamente ci sarebbero dei segnali, colti dai fan, che fanno sospettare di un possibile imminente scioglimento. A sottolineare l’ultimo è stato il settimanale Chi.

La rivista ha lanciato questo “scoop”, se così si può chiamare, riguardo uno dei tre membri, Piero Barone, che da tempo starebbe prendendo delle lezioni di canto da solista. Anche se il cantante dovesse iniziare questo suo percorso, puntualizza il giornale, non significa che dovrebbe farlo necessariamente dopo lo scioglimento del trio.

Altre strane voci erano circolate alcuni giorni fa, dopo uno strano battibecco che c’era stato tra lo stesso Piero Barone e Gianluca Ginoble, durante una puntata di Radio Number One in cui erano ospiti senza l’altro membro del gruppo Ignazio Boschetto.

Ginoble, parlando della serata cover a Sanremo, in cui Il Volo ha portato “Who Wants to Live Forever” dei Queen, aveva detto:

È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci in maniera quasi troppo seriosa, in realtà possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato.

Immediata era arrivata poi la frecciatina del collega Barone, che ha voluto puntualizzare il fatto che aveva parlato per tutti e tre, come fa da 15 anni:

Tu vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me.

Toni aspri sembrerebbe, che hanno fatto in modo che i fan si facessero domande sul futuro, a questo punto traballante, del gruppo. Al momento non si hanno notizie concrete a riguardo, ne dichiarazione da parte dei diretti interessati.