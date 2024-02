Si sono appena esibiti nella seconda serata per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il Volo è un terzetto musicale di canto lirico, composto da due tenori, Piero Barone e Ignazio Boschetto e da un baritono, Gianluca Ginobile. Tre ragazzi, nati tra il ’93 e il ’95, che nonostante la giovane età hanno già raggiunto un incredibile successo.

Sono in gara con il brano Capolavoro, un testo che parla dell’amore universale visto attraverso le diverse sfaccettature. Parla di qualcuno, seduto in un cinema e avvolto nei propri pensieri. Qualcuno che si sente perso, finché non arriva lei. Un angelo caduto dal cielo proprio come un capolavoro. L’amore che arriva all’improvviso e che illumina la vita, quando tutto era ormai buio. Un unico raggio di sole in grado di illuminare l’esistenza di quel ragazzo pensieroso.

Un amore che, nonostante i dolori e le avversità della vita e del mondo esterno, riesce a rendere tutto prezioso e splendido. Un significato bellissimo e profondo.

I tre componenti del terzetto sono ormai dei volti noti al pubblico italiano, ma della loro vita privata ci sono dettagli che non tutti conoscono. Uno riguarda Ignazio Boschetto. Non tutti sanno che l’arista soffre di una malattia, è stato proprio lui a rivelarlo.

Da diversi anni combatte contro l’agenesia renale, una malattia congenita che colpisce quando un organo non si sviluppa in modo completo durante la gravidanza, nel suo caso il rene e che colpisce una persona ogni 2 mila. Fortunatamente, come lui stesso ha spiegato, l’unico rene riesce a svolgere la sua funzione, consentendogli di condurre una vita normale.

Ignazio è un ragazzo forte, ha imparato ad esserlo sin da bambino. Purtroppo la sua mamma si è ammalata, lui era ancora piccolo. Un tumore al viso. In seguito, nel 2021 ha perso il suo papà, poco prima che con Il Volo partecipasse al Festival di Sanremo.