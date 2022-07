Agli inizi degli anni novanta era una delle adolescenti più amate d’Italia. Lei e le altre ragazze del corpo di ballo di Non è la Rai erano entrate nel cuore di tantissimi italiani. Oggi Ilaria Galassi ha cambiato completamente vita, non lavora più nel mondo dello spettacolo e in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato che si prende cura di un’anziana di 90 anni, la signora Ausilia.

Chi ha vissuto la giovinezza negli anni novanta, non può davvero non ricordare i pomeriggi trascorsi a guardare Non è la Rai e tutte le ballerine che, al fianco di una giovanissima Ambra Angiolini, tenevano compagnia a milioni di telespettatori.

Tra queste, una delle più amate era Ilaria Galassi. Oggi l’ex soubrette ha 46 anni e si può dire che ha completamente cambiato vita.

Il suo esordio in tv era arrivato nel 1990 tra le ragazze pon-pon della Domenica in firmata Gianni Boncompagni. Poi, dall’anno successivo al 1995 è stata una protagonista di Non è la Rai.

Diverse le esperienze negli anni successivi, anche in programmi di pregevole fattura, ma il destino ha poi voluto che si allontanasse dalla luce dei riflettori.

Ilaria Galassi oggi accudisce un’anziana

I giornalisti di Fanpage.it hanno raggiunto Ilaria Galassi e le hanno rivolto domande su come sia andata avanti la sua vita e su ciò che fa ora per vivere.

L’ex volto della tv ha raccontato che per via della pandemia, lei e il suo compagno sono stati costretti a chiudere il negozio di parrucchieri che gestivano insieme ai Parioli a Roma. Fortunatamente, ha spiegato, ne hanno anche un altro a Fiumicino che ancora resiste.

In seguito Ilaria ha spiegato che per pura casualità, una cliente un giorno le ha chiesto se conoscesse qualcuno disposto a prendersi cura di un’anziana. E lei, che si prendeva cura di sua nonna, ha accettato subito e non pretendendo nemmeno di essere pagata.

Poi ha detto che ogni tanto la figlia della signora Ausilia, questo il nome della 90enne che assiste, le fa qualche regalo e che lei usa quei soldi per fare la spesa.

Sul rapporto con la donna che assiste, Ilaria si è dichiarata molto contenta e orgogliosa.

Chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto.