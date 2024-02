Ilary Blasi a ‘Battiti Live’, Elisabetta Gregoraci gela tutti sulla presenza della showgirl

Elisabetta Gregoraci risponde in modo inaspettato a proposito del suo avvicendamento con Ilary Blasi per la conduzione del 'Battiti Live'.

Resta ancora un’ombra di incertezza sulla presenza di Ilary Blasi a Mediaset. Sappiamo che recentemente Pier Silvio Berlusconi ha annunciato un avvicendamento che vede l’addio di Ilary Blasi dalla conduzione de L’Isola dei Famosi. Contestualmente, oltre a lasciare il reality show, il patron Mediaset avrebbe anche indicato le porte di Battiti Live per la showgirl. È tutto deciso e, soprattutto, si tratta di una situazione certa?

Per l’ex di Francesco Totti si sarebbero aperte le porte del Battiti Live trasmissione estiva da tempo portata in diretta su Italia Uno. Il dirigente di Cologno Monzese ha anche suggerito che il programma si sposterà da Italia Uno a Canale 5. “Quest’estate, se il progetto avanza bene, Battiti Live sarà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”, aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi il 31 gennaio scorso.

Questa affermazione sembrava quindi escludere Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, invece, ha condotto lo spettacolo negli anni precedenti. C’è aria di tensione per questi spostamenti, forse, indesiderati? Gregoraci ha risposto a riguardo durante un’intervista.

Questa situazione, tra avvicendamenti e sostituzioni, ha preso una piega sorprendente quando Elisabetta Gregoraci è stata intervistata a TvTalk il 17 febbraio. Durante il noto programma Rai che discute e analizza i nuovi media e le trame nascoste dei programmi televisivi, è stata posta la domanda: “Che consiglio darebbe a Ilary Blasi per Battiti Live?”. La risposta della Gregoraci non è stata molto utile a dissipare i dubbi.

Su Ilary Blasi, infatti, l’affermazione di Gregoraci è stata inaspettata e ha lasciato intendere che al momento la staffetta con la collega romana non fosse ancora certa. La showgirl, infatti, ha detto:

In realtà non ho ancora alcuna conferma ufficiale a riguardo e quindi non posso aggiungere altro.

La risposta, dunque, solleva interrogativi sulla certezza del passaggio del testimone a Ilary Blasi e sull’effettivo stato della situazione. Insomma, Berlusconi ha dichiarato una decisione, ma non sembra che sia stata esattamente recepita a pieno da tutto l’ambiente.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Pier Silvio Berlusconi a favore di Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci potrebbe non essere informata della decisione. La posizione di conduttrice di Battiti Live sarebbe ancora aperta o, almeno, non completamente definita. Si profila, ancora per qualche giorno, un vero e proprio enigma televisivo. È plausibile che Berlusconi e i vertici di Mediaset abbiano già preso una decisione senza aver riferito alla Gregoraci, al momento impegnata in Rai con il programma Mad in Italy.