Ilary Blasi cede al ritocchino? Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Non c’è pace per Ilary Blasi che, dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti, si ritrova costantemente al centro del gossip. Nel corso delle ultime ore le pagine dei principali giornali di cronaca rosa hanno chiacchierato di nuovo riguardo la conduttrice per alcuni scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ilary Blasi cede al ritocchino? Questo è l’interrogativo che gli amanti del gossip si stanno ponendo nelle ultime ore dopo gli scatti che la conduttrice ha condiviso su Instagram. Dopo la separazione da Francesco Totti, la showgirl è molto attiva sui social dove condivide spesso alcuni scatti che la ritraggono nella sua quotidianità. Dei tanti, gli ultimi pubblicati stanno facendo chiacchierare molto.

Nel corso delle ultime ore, infatti, l’ex moglie di Francesco Totti ha condiviso le immagini della visita ad un centro estetico. Il motivo? Pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia deciso di ricorrere ad un ritocchino alle labbra.

Ilary Blasi cede al ritocchino e sfoggia sui social la sua vita da single

Mentre Francesco Totti ha iniziato una nuova vita al fianco di Noemi Bocchi, Ilary Blasi non ha ancora ritrovato l’amore e sui social sfoggia la sua vita da single. A 41 anni la conduttrice dell’Isola dei Famosi è uno dei personaggi più amati del nostro Paese, oltre che essere una delle donne più belle.

Nonostante la bellezza che tutti apprezzano, l’ex moglie del calciatore decide di non rinunciare a qualche ritocchino per sentirsi ancora più bella. C’è da dire che i giornali di gossip stanno indagando per scoprire se nella sua vita c’è un uomo ma, al momento, non è arrivata nessuna conferma a riguardo.

Prima di trovare di nuovo l’amore, Ilary Blasi si gode questo periodo da single insieme alla sua splendida famiglia e ai suoi bellissimi figli.