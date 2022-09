Noemi Bocchi ricoverata in ospedale: ecco come sta la compagna di Francesco Totti

Da quando sono trapelate le notizie riguardo la frequentazione con Francesco Totti, Noemi Bocchi è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore il nome della nuova fiamma dell’ex calciatore è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Noemi Bocchi è stata ricoverata in ospedale.

Noemi Bocchi ricoverata in ospedale per un’infezione da Covid-19

Nonostante non si conoscano i dettagli della vicenda, alcune informazioni riguardo il ricovero della nuova compagna di Totti trapelano dal sito ‘NanoPress.it’. Il portale ha infatti svelato che Noemi sia stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma in seguito ad un’infezione da covid-19.

Nonostante ciò, non si hanno informazioni riguardo la gravità della situazione. Tutti vogliono infatti mantenere il massimo riserbo su questa vicenda. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire novità riguardo lo stato di salute della nuova compagna di Francesco Totti.

Dopo i gossip su una loro presunta relazione, l’ex capitano della Roma ha deciso di rompere il silenzio e di svelare la verità riguardo il suo rapporto con la design floreale. Questo è quanto dichiarato dal calciatore: