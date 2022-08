Ilary Blasi, come sta dopo la separazione da Francesco Totti? Alfonso Signorini svela la verità

Dopo la notizia della separazione da Francesco Totti dopo più di 17 anni d’amore, Ilary Blasi è diventata, insieme al suo ex marito, uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultima estate. Dopo il polverone mediatico che l’ha coinvolta, la conduttrice si è allontana dall’Italia e, insieme alla sua famiglia, è volata in Tanzania.

Di ritorno dalla meravigliosa vacanza in Africa, Ilary è stata qualche giorno a Sabaudia e attualmente si trova in montagna. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, sta trascorrendo i primi giorni di agosto sulle Dolomiti. Qui ha incontra l’amico Alfonso Signorini che ha svelato come sta Ilary dopo la separazione da Francesco Totti.

Queste sono state le parole del conduttore del Grande Fratello Vip a riguardo:

Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.

Senza ombra di dubbio Ilary ha deciso di stare il più lontano possibile da quella luce dei riflettori a cui in questo ultimo periodo è costantemente esposta. Pare che la conduttrice abbia deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Ilary Blasi abbia l’intenzione di stare lontana dal piccolo schermo per un anno. La conduttrice non ha confermato né smentito i gossip in circolazione sul suo conto. Per quanto riguarda Francesco Totti, invece, fonti vicine a lui affermano che l’ex calciatore sia pronto a rompere il silenzio e a smentire le voci circolanti.

Dunque bisognerà aspettare ancora un po’ per rivedere Ilary Blasi sul piccolo schermo. La conduttrice pare tornerà al timone della conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, uno dei reality show più amati in onda su Canale 5.