Ilary Blasi festeggia il compleanno, ecco il regalo di Francesco Totti Ilary Blasi festeggia il compleanno e il regalo del marito, Francesco Totti, è dolcissimo e romantico; ecco di cosa si tratta

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia affiatatissima che non mai perde l’occasione di stare insieme. La bella presentatrice è arrivata vicina alla soglia dei 40 anni ed è stata costretta a festeggiare il suo compleanno a casa, in famiglia. Sui social non sono mancati gli auguri dei fan ma il regalo più bello Ilary Blasi l’ha ricevuto da suo marito.

Il 28 aprile 2020 Ilary Blasi ha compiuto 39 anni. Purtroppo, però, data la situazione attuale, la bella presentatrice non ha potuto festeggiare il compleanno come avrebbe voluto, in compagnia degli amici e dei parenti. La bella moglie del Pupone ha passato un compleanno in famiglia ma ha ricevuto tantissimi auguri anche sui social.

Probabilmente, non sono mancati i regali ma il più bello è stato quello fatto da suo marito. Francesco Totti ha voluto dedicargli un video fatto con le loro foto, spezzoni di vita vissuta insieme, ricordi felici dal passato e momenti indimenticabili. Il Capitano giallorosso li ha messi tutti in un vide che ha pubblicato nelle sue stories su Instagram. La colonna sonora del video era “Il regalo mio più grande”, la bellissima canzone di Tizianno Ferro. In più le ha dedicato anche una foto di loro due insieme, abbracciati teneramente.

Un gesto davvero dolcissimo, quelle del Pupone per la sua storica compagna. Un pensiero che non è passato inosservato e che i sui follower hanno apprezzato tantissimo. Siam sicuri che anche Ilary Blasi lo ha apprezzato. In un mondo dove gli uomini romantici sembrano essere in via d’estinzione, il capitano della Roma ha dimostrato di essere in number 1, ancora una volta.

Azzeccatissime le foto ma anche la canzone scelta come sottofondo. Anche le parole che accompagnavano il video erano perfette: “Auguri amore mio. Buon compleanno, Ti Amo”.

Non erano frasi complesse ma, nella loro semplicità, le parole che Francesco Totti ha dedicato a sua moglie racchiudono in loro l’essenza del loro amore: semplice, diretto, intenso e sincero. Un amore che dura da tanti anni, che ha retto gli attacchi dei media, ha resistito al gossip, alle dicerie, alle difficoltà. Un amore forte, che li ha uniti 15 anni fa, il 19 giugno del 2005 e che ha generato 3 bellissimi bambini: Cristian, Chanel e Isabel.