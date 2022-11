Ilary Blasi paparazzata a cena con un uomo: ecco di chi si tratta

Ilary Blasi avvistata in un ristorante con un uomo sconociuto al mondo dello spettacolo

Dopo aver archiviato definitivamente il matrimonio con Francesco Totti, sembra che anche Ilary Blasi abbia trovato una nuova compagnia. Nel corso delle ultime ore la celebre conduttrice è stata paparazzata in compagnia di un uomo durante una cena in un ristorante. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Mentre Francesco Totti sta provvedendo a prendere casa con Noemi Bocchi, Ilary Blasi si è goduta una buonissima cena in un ristorante in compagnia di un uomo. A diffondere tale notizia è stato il settimanale “Diva e Donna” il quale ha pubblicato in esclusiva le immagini che ritraggono la showgirl insieme ad un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Sebbene fino ad non sia emerso nessun nome come una possibile frequentazione, adesso quelle che sembrava essere solo una voce di corridoio è diventata realtà. L’uomo con cui l’ex moglie di Francesco Totti è andata a cena si chiama Edmondo Israilovici.

L’uomo misterioso non è un volto conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo. Infatti fa l’immobiliarista ed è socio fondatore di un’importante agenzia immobiliare che opera tra Milano e Roma. Attualmente, oltre alle immagini diffuse sui social, non sono emersi ulteriori dettagli ne alcune dichiarazioni da parte della diretta interessata.

Francesco Totti e la relazione con Noemi Bocchi

Nel frattempo, Francesco Totti non si nasconde più con Noemi Bocchi. Dopo alcuni mesi di frequentazione e la turbolenta separazione con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha deciso di venire allo scoperto. Di recente è stato paparazzato in compagnia della sua nuova compagna e le rispettive figlie. Inoltre, sembra che i due siano pronti per inziare una convivenza. Infatti di recente hanno visitato un appartamento lussuoso ubicato tra Roma Nord il centro della città.