Ilary Blasi, cosa deve fare Francesco Totti dopo il gesto della conduttrice: “É costretto a…”

Continua la faida tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel corso delle ultime ore i nomi della showgirl e dell’ex calciatore sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto che la conduttrice avrebbe fatto contro il suo ex marito. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Da quando hanno annunciato la fine del loro amore durato per più di vent’anni Francesco Totti e Ilary Blasi sono i personaggi più chiacchierati delle pagine di gossip. In queste ore sta facendo molto discutere il gesto che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe commesso nei confronti del suo ex marito.

Ilary Blasi ha fatto cambiare la serratura della villa all’Eur, Francesco Totti è costretto a suonare ogni volta che deve entrare

In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente la voce secondo cui Ilary Blasi avrebbe fatto cambiare la serratura della villa all’Eur. Si vocifera infatti che la conduttrice vorrebbe tenere l’abitazione tutta per sé.

Continua la faida tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dal momento che i due non hanno ancora trovato un accordo. Stando alle indiscrezioni pare infatti che l’ex coppia avrebbe difficoltà nell’accordarsi per la separazione consensuale. Ma non è finita qui.

Si vocifera inoltre che l’ex calciatore della Roma sarebbe andato su tutte le furie quando avrebbe scoperto che la sua ex moglie avrebbe ospitato il suo nuovo compagno, Bastian Muller, nella villa all’Eur, dove avrebbe fatto cambiare anche le serrature. Il gesto della conduttrice contro il suo ex marito costringerebbe Francesco Totti a suonare il campanello ogni volta per poter entrare. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.