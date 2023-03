Isola dei Famosi, Ilary Blasi lancia il suo primo messaggio ai futuri naufraghi: “Arrangiatevi”

L’inizio dell’Isola dei Famosi è sempre più vicino. Tra qualche settimana, infatti, alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sbarcheranno in Honduras per cimentarsi in questa nuova avventura. In atteso dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto rivolgere un primo messaggio ai naufraghi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ore sta circolando il promo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dove non è passato il messaggio che la conduttrice Ilary Blasi ha voluto rivolgere ai futuri naufraghi. Le parole dell’ex moglie di Francesco Totti stanno ormai facendo il giro del web.

Questo è il messaggio che la conduttrice e showgirl ha deciso di rivolgere ai futuri naufraghi che presto sbarcheranno in Honduras per cimentarsi in questa nuova avventura:

Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso. Per me vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è: un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui.

La prima puntata del reality è prevista per il giorno 17 aprile 2023. Dopo le numerose indiscrezioni emerse sui concorrenti, qualche settimana fa è stato svelato il cast completo. A far emergere qualche anticipazione ci ha pensato ‘TvBlog’. Stando a quanto riferito dal portale, al momento il cast del format condotto da Ilary Blasi è composto da otto uomini e sette donne. Tuttavia non è escluso che potrebbe aggiungersi qualche altro nome dato che quest’anno i naufraghi giocheranno in coppie.

Tra i nuovi concorrenti troviamo Alessandro Cecchi Paone che parteciperà insieme al suo fidanzato Simone Antonio Antolini. Oltre a questo grande ritorno, vedremo anche volti nuovi come Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, Marco Pedrolin e Gianmarco Onestini. Per quanto riguarda il cast femminile, tra le future naufraghe troveremo Claudia Motta, Fiore Argento ed Elga Enardu. Infine, anche Pamela Camassa, la modella brasiliana Helena Prestes e Cristina Scuccia si renderanno protagonista della loro prima avventura in Honduras.