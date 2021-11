Ilary Blasi dagli esordi ad oggi: ecco la sua incredibile trasformazione

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico. Dopo l’Isola dei Famosi e lo show Star in the star, ora si sta godendo le meritate vacanze, in attesa della nuova edizione dell’Isola, attesa nel 2022. La conduttrice nonché moglie di Francesco Totti vanta tantissimi anni di esperienza. In molti se la ricorderanno agli esordi come letterina di Passaparola condotto da Gerry Scotti. Poi sono arrivate le Iene che ha condotto per diversi anni prima di dedicarsi ad altro.

Fonte: web

In particolare nel programma di Italia Uno in molti la ricordano per i suoi look molto eccentrici che mandavano tutti in visibilio. Stessa cosa nella conduzione del Grande Fratello dove invece di giocare con gli abiti ha puntato ai capelli. In ogni puntata, infatti, indossava una parrucca diversa, proponendo ai telespettatori sfumature diverse del personaggio che sceglieva di portare in onda. Ma ve la ricordate agli esordi com’era Ilary?

Fonte: web

Gli occhi sono rimasti sempre gli stessi e fin dagli esordi hanno fatto innamorare tutti. Le labbra sono diventate leggermente più carnose. E che dire dei look? Sono diventati decisamente più eccentrici. Se prima adottava dei look più semplici o abiti di scena come richiesto da copione, oggi invece punta a lanciare nuovi stili e tendenze.

E a proposito di look nei giorni scorsi si sono scatenate molte polemiche nei suoi confronti a causa di una foto postata nella sue storie di Instagram. Ilary ha pubblicato uno scatto che la intravedeva pronta ad uscire per la capitale. Ma il dettaglio della borsa non è passato inosservato.

Ilary sfoggiava un capo dal valore di ben 300mila euro fatto in pelle di coccodrillo e tempestato di diamanti. Inutile dire che molte persone hanno ritenuto fuori luogo indossare una borsa simile. Molto probabile si trattasse di invidia.