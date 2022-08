Ilary Blasi disperata sui social: “Aiutatemi a ritrovare Alfio”

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa del gossip di quest’ultima estate. Dopo le varie voci in circolazione riguardo i retroscena e le novità sulla separazione da Francesco Totti, in queste ultime ore la showgirl è tornata al centro delle principali pagine di cronaca rosa. Dalla Croazia, infatti, la conduttrice ha lanciato un appello allo scopo di ritrovare il suo amato gatto scomparso.

Sicuramente questo non è un bel periodo per Ilary Blasi. Mentre si trova in vacanza in Croazia con sua figlia Isabel, la showgirl è stata inondata da una notizia che non si sarebbe mai aspettata. Il suo amato gatto Alfio, lo Sphynx che Ilary ama alla follia, è scomparso a Sabaudia.

Sulla sua pagina Instagram, dunque, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di lanciare un appello per ritrovarlo. Queste sono state le sue parole:

Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia.

All’appello Ilary ha poi allegato un numero di telefono. Al momento Francesco Totti non ha commentato la vicenda del gatto scomparso. Questo potrebbe confermare le voci secondo cui i rapporti tra il calciatore e la conduttrice siano davvero gelidi.

Ilary Blasi e la passione per i gatti Sphynx

Tutti conoscono la grande passione che Ilary Blasi ha per i gatti di razza Sphynx. Per chi non ne fosse a conoscenza, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ne ha due: Donna Paola, arrivata in famiglia nel 2019 e Alfio, accolto lo scorso anno.

Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire se ci saranno novità riguardo la scomparsa di Alfio. Nel frattempo, tutti i fan e le persone care dell’attrice si sono messi in moto per cercare il povero gattino in modo che presto potrà tornare fra le braccia della sua amata mamma umana.