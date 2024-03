Ilary Blasi e Bastian Muller, suite da sogno per il compleanno di lui: il prezzo della stanza è da capogiro

Doppio compleanno in casa Totti–Blasi. Nelle ultime 48 ore, la showgirl Ilary Blasi e conduttrice televisiva ha festeggiato due persone importantissime della sua vita: la figlia più piccola Isabel e il compagno Bastian Muller. Non poteva mancare l’organizzazione di un itinerario d’eccezione per dedicare del tempo di qualità alle persone più care che ha con sé in questo momento, i figli e l’uomo con cui condivide attualmente una relazione.

Per la figlia ha potuto fare ben poco, dato che si trovava col padre e il tempo è sicuramente mancato per come avrebbe desiderato. Con il compagno, date anche le tempistiche, c’è stata la possibilità di organizzare una vera e propria trasferta di lusso.

Per Isabel è l’ottavo compleanno, ed è arrivato già nella giornata del 10 marzo. La piccola ha festeggiato con papà Francesco Totti, la sua “nuova famiglia” (compagna Noemi Bocchi e figli) e gli altri componenti della famiglia Totti: Chanel e Melissa Monti (fidanzata di Cristian Totti, che attualmente si trova in Spagna).

Per Bastian, invece, i festeggiamenti sono iniziati il 12 marzo con tutta la classe possibile per l’occasione. Ilary Blasi ha infatti organizzato un weekend da sogno in una lussuosa spa in Svizzera. La coppia si sta godendo momenti di relax nella loro suite a cinque stelle, dotata di jacuzzi privata e sauna. Il costo per notte di questo paradiso è di quasi 3 mila euro.

Mentre Ilary e Bastian si coccolano in Svizzera, Isabel ha trascorso un compleanno sereno con la sua famiglia allargata. La piccola è stata circondata dall’amore di papà Francesco, della sua nuova compagna e dei suoi fratelli. Ovviamente non manca l’affetto e l’amore dei genitori della piccola, al centro di una situazione certamente sgradita quale quella di un compleanno che non vede la presenza di entrambi i genitori.

Insomma, un periodo di festa e di gioia per Ilary Blasi e la sua famiglia. La conduttrice si gode la serenità ritrovata al fianco di Bastian e il rapporto speciale con i suoi figli. Il periodo buio ha visto innumerevoli speculazioni e indiscrezioni anche successive agli accordi sul divorzio con Francesco Totti.