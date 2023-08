Ilary Blasi e Bastian si sono lasciati? Il presunto motivo della rottura

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbe giunta a termine. A far emergere alcuni dubbi sulla loro vita sentimentale sono stati alcuni particolari segnali allarmanti che hanno sollevato la preoccupazione dei fan della coppia. Ma qual è il motivo per cui i due hanno avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Ilary Blasi è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere la conduttrice protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse sulla propria vita sentimentale. Nel dettaglio, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Bastian Muller nelle foto pubblicate sul profilo Instagram della showgirl romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary Blasi avrebbe chiesto una pausa di riflessione a Bastian Muller

Pertanto, di recente la donna si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna ma non c’è stata alcuna traccia del suo fidanzato. Alla luce di questo, sul web sono iniziate a circolare voci strane in merito ad una presunta crisi sentimentale. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione ci ha pensato il sito “Tag24” il quale è riuscito ad ottenere un’inedita informazione da una fonte vicina alla presentatrice de L’isola dei famosi.

Stando a quanto riferito da tale fonte, il rapporto tra l’ex moglie di Francesco Totti e Bastian Muller non sarebbe più solido come prima. Pertanto, la Blasi avrebbe chiesto una pausa di riflessione al proprio partner.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto né Ilary Blasi né Bastian Muller hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. I due romperanno il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!