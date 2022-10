Noemi Bocchi finisce in tribunale: il motivo

La nuova compagna di Francesco Totti è coinvolta in un processo come parte lesa

Nel corso delle ultime ore il nome di Noemi Bocchi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che la nuova compagna di Francesco Totti sia finita in tribunale, il motivo? Pare che Noemi sia coinvolta in un processo come parte lesa. Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda.

Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, è finita in tribunale per essere coinvolta in un processo a porte chiuse come parte lesa. Gli amanti del gossip hanno dichiarato che il caso in cui è coinvolta la donna non è collegato alla causa tra l’ex calciatore e Ilary Blasi.

Noemi Bocchi finisce in tribunale mentre l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi è fissata per il 14 ottobre

Come già anticipato, la causa in cui è coinvolta Noemi Bocchi come parte lesa non è collegata a quella portata avanti da Francesco Totti e Ilary Blasi. Ricordiamo che la prima udienza tra i due è prevista per venerdì 14 ottobre.

Stando alle indiscrezioni, pare che Ilary Blasi avrebbe presentato un ricorso d’urgenza. Pare infatti che Francesco Totti abbia portato via alla sua ex moglie non solo le sue borse ma anche le lussuose scarpe dal valore stratosferico.

Accessori che sembrano essere spariti dall’armadio della sua cliente e per questo il legale della conduttrice ha fatto domanda di reintegrazione e manutenzione del possesso. Oltre a ciò, ci saranno altri due punti che verranno discussi durante l’udienza in tribunale. Si tratta dell’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli del calciatore e della conduttrice.

Nel frattempo, Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano essere più innamorati che mai. Voci di corridoio affermano che l’ex capitano giallo rosso e la sua nuova fiamma abbiano preso la decisione di andare a vivere insieme. Francesco Totti sta cercando casa in zona Vigna Clara in cui attualmente vive la sua nuova compagna.